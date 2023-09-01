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عربي-دولي
البنتاغون: "فاغنر" انتهت تقريبا بعد مقتل بريغوجين
Lebanon 24
01-09-2023
|
09:15
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اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة انتهت تقريبا بعد مقتل قائدها يفغيني بريغوجين بتحطم طائرته الشهر الماضي. (سكاي نيوز)
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البنتاغون
بريغوجين
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