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عربي-دولي

البنتاغون: "فاغنر" انتهت تقريبا بعد مقتل بريغوجين

Lebanon 24
01-09-2023 | 09:15
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اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة انتهت تقريبا بعد مقتل قائدها يفغيني بريغوجين بتحطم طائرته الشهر الماضي. (سكاي نيوز)
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البنتاغون

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