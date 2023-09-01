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عربي-دولي
كييف: الهجمات بالمسيّرات على الأراضي الروسية ستزداد
Lebanon 24
01-09-2023
|
11:10
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وسط ازدياد حرب المسيّرات بين البلدين، كشف مسؤول أوكراني كبير، اليوم الجمعة، أن ضربات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية من المقرر أن تتزايد، وأن مثل هذه الهجمات الأخيرة تظهر أن الحرب في أوكرانيا تتحول تدريجياً إلى روسيا.
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وأكد المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك أن أوكرانيا كثفت ضرباتها على المناطق المحتلة، كما ستزداد الهجمات داخل روسيا نفسها، التي ينفذها "عملاء" أو "متمردون"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال بودولياك: "بالنسبة لروسيا... هناك عدد متزايد من الهجمات التي تشنها طائرات بدون طيار مجهولة الهوية تنطلق من أراضي الاتحاد الروسي، وعدد هذه الهجمات سيزداد".
كذلك أضاف في مقابلة أجريت معه في مكتبه بالمنطقة الحكومية شديدة التحصين في كييف "لأن هذه هي مرحلة الحرب... عندما تنتقل الأعمال العدائية تدريجيا إلى أراضي الاتحاد الروسي".
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