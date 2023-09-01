صورة متداولة لوزيرة خارجية ليبيا المُقالة مع إردوغان.. ما حقيقتها؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها أنها تظهر وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أيام من إقالتها على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا مؤخرا.

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تظهر الصورة الرئيس التركي إلى جانب من يبدو أنها وزيرة الخارجية الليبية داخل سيارة.





إلا أن الصورة المتداولة في الحقيقة مركبة، فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصلية منها منشورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية في الثالث من نيسان 2023.





وتظهر في الصورة إلى جانب أردوغان في السيارة زوجته أمينة.

والتقطت هذه الصورة خلال استلام الرئيس التركي سيارة محلية الصنع في القصر الرئاسي، ويمكن مشاهدة لقطات أخرى تظهر أردوغان وزوجته خلال قيادة السيارة.