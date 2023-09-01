في الوقت الذي يعيش فيه شعبه في الفقر.. نووي كيم: تهديد حقيقي أم بروباغندا؟

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والخميس، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن البلاد أطلقت صاروخين باليستين قصيري المدى في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردا على مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



ومع ذلك، يرى خبراء أن تصرفات بيونغ يانغ "لا تمثل تهديدا للعالم" لعدة أسباب من بينها قلة عدد الرؤوس النووية التي تملكها كوريا الشمالية.



وقال أستاذ الهندسة النووية، كريم الأدهم، إن "عدد الرؤوس النووية لا يمثل تهديدا للعالم.. ولا يكفي لإشعال حرب نووية".



وفي حديثه لموقع قناة "الحرة"، أوضح الأدهم أن بيونغ يانغ "تريد أن تضمن أمنها" من خلال تصعيد برنامج التسلح الخاص فيها. أعادت كوريا الشمالية الحديث عن مخاطر استخدام السلاح النووي بعد أن أجرت تدريبا على تنفيذ "ضربة نووية تكتيكية" تحاكي "ضربات الأرض المحروقة في مراكز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية"، حسبما أعلنت بيونغ يانغ.والخميس، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن البلاد أطلقت صاروخين باليستين قصيري المدى في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردا على مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.ومع ذلك، يرى خبراء أن تصرفات بيونغ يانغ "لا تمثل تهديدا للعالم" لعدة أسباب من بينها قلة عدد الرؤوس النووية التي تملكها كوريا الشمالية.وقال أستاذ الهندسة النووية، كريم الأدهم، إن "عدد الرؤوس النووية لا يمثل تهديدا للعالم.. ولا يكفي لإشعال حرب نووية".وفي حديثه لموقع قناة "الحرة"، أوضح الأدهم أن بيونغ يانغ "تريد أن تضمن أمنها" من خلال تصعيد برنامج التسلح الخاص فيها.

وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما يقرب من 45 إلى 55 رأسا حربيا نوويا جاهزا للاستخدام اعتبارا من كانون الثاني 2022، وفقا لجمعية الحد من التسلح، وهي منظمة أميركية غير حزبية مكرسة لتعزيز الفهم العام ودعم السياسات الفعالة للحد من انتشار الأسلحة.

وقال الأدهم إن تجارب كوريا الشمالية النووية تأتي "بقصد تطوير السلاح نفسه وقدرته التدميرية.. كما أن التجارب في الفترة الأخيرة تجرى تحت الأرض ولا يوجد تجارب في الجو".



وتابع: "التجارب في الجو تؤدي إلى تلوث إشعاعي كبير.. لكنها تحت الأرض آمنة نسبيا لمعرفة ظروف التفجير والتدمير دون أن يؤدي ذلك إلى انبعاثات مشعة".

"سجن كبير"

وبينما يرى الأدهم أن خطر اللجوء إلى السلاح النووي ارتفع مؤخرا بعد أن وضعت بعض الدول في عقيدتها العسكرية "الردع النووي التكتيكي"، يستبعد الخبير النووي، علي عبد النبي ذلك السيناريو كليا.



وقال إن السياسيين يدركون مخاطر استخدام السلاح النووي، بما في ذلك "الضربات التكتيكية التي تجر إلى الاستراتيجية".



وأضاف: "لا أحد يستطيع اتخاذ هذه الخطوة.. استخدام النووي هو فناء لكوكب الأرض سواء كان ذلك تكتيكا أو استراتيجيا".



واستشهد بالحرب في أوكرانيا "التي تستخدم فيها روسيا أنواع كثيرة من الأسلحة المدمرة"، وفق تعبيره، لكنها لم تلجأ للسلاح النووي حتى وإن لمحت لذلك.



وقال إن زعيم كوريا الشمالية "حول بلده إلى سجن كبير وهو يستعرض بالقنابل والصواريخ لمجرد بروباغندا في وقت يعيش شعبه في فقر لا يملك طعامه". (الحرة)