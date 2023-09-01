إبنه كان على علاقة بالاميرة ديانا.. وفاة أحد أبرز رجال الاعمال العرب

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز الـ94 عاما في لندن، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال حيث وصل اسمه لقائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم وفقا لمجلة فوربس العالمية، التي ذكرت أن ثروته وصلت إلى 1.4 مليار دولار أميركي.

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وأدى العشرات صلاة الجنازة على الفايد في مسجد "رينجز بارك"، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتردد اسم الفايد كثيرا في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة عام 1985 بعد شرائه نسبة كبيرة من أسهم متجر هارودز الشهير في منطقة نايتسبريدج وسط لندن، وبعد الكشف عن علاقة ابنه عماد المعروف باسم "دودي" بالأميرة ديانا.

واللافت أن أمس الخميس كانت الذكرى السادسة عشر لوفاة الأميرة ديانا و"دودي" في حادث سيارة مميت عند مدخل نفق بون دو لالما في العاصمة الفرنسية باريس.