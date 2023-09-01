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بوادر أزمة سياسية جديدة في إسرائيل.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
01-09-2023 | 14:28
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تلوح أزمة سياسية جديدة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب قضية الأسرى، حيث أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يتخذ القرار بتقليص الزيارات إليهم.

 
وعلى إثر ذلك، شن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هجوما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً الى أن "مصلحة السجون ملزمة بتنفيذ قراره كونه الوزير المسؤول عنها".
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من جهته، نفى مكتب نتنياهو قرار تقليص زيارات الأسرى من قبل عائلاتهم في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لم يصادق على أي قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".

وفي بيان مقتضب، قال: "لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي دعا إليها نتنياهو الأسبوع المقبل".

بدورها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير، لم تسمهم، قولهم إن "هناك قرارات يجب اتخاذها وسيتم ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)"، مشيرين إلى أن "هناك قوانين متعلقة بمصلحة السجون ولا يمكن لنتنياهو التدخل بها"، كما شددوا على أن "القرار سيتم تنفيذه". فيما أوعز بن غفير لمصلحة السجون بتنفيذ القرار بدءا من الأسبوع المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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