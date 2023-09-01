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إستعدادات نشطة.. البيت الأبيض يتحضّر بقوّة للتصدي لـ"عزل بايدن"

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:45
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أفادت شبكة NBC News بأن البيت الأبيض بدأ استعدادات نشطة للتصدي لإجراء تحقيق محتمل لمحاكمة وعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، من قبل الحزب الجمهوري.
 

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع بالبيت الأبيض، أن إدارة بايدن حشدت أكثر من عشرين محاميا ومساعدا تشريعيا وموظفي اتصالات، لقيادة رد فعل قوي (عدواني) ضد التحقيقات المحتملة التي سيقودها الحزب الجمهوري ضد بايدن بهدف عزله في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي.
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ووفقا للشبكة، تتبلور هذه الجهود، كما وصفها 8 أشخاص مطلعون على الخطط، منذ أشهر في مكتب مستشار البيت الأبيض كجزء من الرد على تحقيقات مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون.

هذا وأكد مساعدو بايدن وحلفاؤه أنهم يستعدون للرد بقوة على تحقيق المساءلة وتقديمه على أنه خدعة حزبية خالية من الأدلة تظهر ميل الحزب الجمهوري إلى الفوضى، مشيرين إلى أنه "لم يسبق في التاريخ الحديث أن استندت إجراءات العزل إلى أي دليل على الإطلاق".
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