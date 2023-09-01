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عربي-دولي

لـ48 ساعة.. فرض حظر تجوال في دير الزور

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:52
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نقلت "روسيا اليوم" عن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أن "ما يسمى بـ"المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي" أعلنا حظر تجوال لـ48 ساعة اعتباراً من صباح يوم غد السبت، في دير الزور".


وقالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا": "أعلن المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، حظر تجوال في دير الزور، يبدأ من الساعة الخامسة من صباح يوم غد السبت ولمدة 48 ساعة، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق الدير الزور، واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق وكذلك خلايا داعش لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة استجرار المدنيين إلى مخططاتهم القذرة".
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وتابعت: "ختاما، أكد المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي لحماية حياة المدنيين وممتلكاتهم من تخريب المجموعات المسلحة المرتزقة، ومنعهم من الاختباء ضمن تحركات المدنيين".




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