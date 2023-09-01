النيجر.. الآلاف يدخلون في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية

دخل الآلاف في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية الرئيسية في ضواحي العاصمة النيجرية، نيامي، الجمعة، قبيل نهاية المهلة التي منحها المجلس العسكري الحاكم في البلاد لباريس لسحب قواتها.



Advertisement وذكر شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ الأمر بدأ بتجمع المئات ثم ما لبثوا أن أصبح المتظاهرون بالآلاف، مشيراً إلى أن المعتصمين توافدوا من مناطق عدة في النيجر وليس من العاصمة فقط.



وأشارت الشبكة إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام النيجر وروسيا واستمعوا إلى خطابات نارية من ناشطين مؤيدين للمجلس العسكري الحاكم، في حين أن المطلب الأبرز في الكلمات التي ألقيت هو أن ترحل فرنسا عن البلاد عسكرياً واقتصادياً. وذكر شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ الأمر بدأ بتجمع المئات ثم ما لبثوا أن أصبح المتظاهرون بالآلاف، مشيراً إلى أن المعتصمين توافدوا من مناطق عدة في النيجر وليس من العاصمة فقط.وأشارت الشبكة إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام النيجر وروسيا واستمعوا إلى خطابات نارية من ناشطين مؤيدين للمجلس العسكري الحاكم، في حين أن المطلب الأبرز في الكلمات التي ألقيت هو أن ترحل فرنسا عن البلاد عسكرياً واقتصادياً.

ودخل المتظاهرون في اعتصام مفتوح حتى انتهاء المهلة التي منحها المجلس العسكري لفرنسا لسحب قواتها، وتنتهي في 3 أيلول الجاري.



وتقول "سكاي نيوز عربية" إنه لا مؤشرات حتى الآن على أن فرنسا ستسحب قواتها من النيجر، وهو ما قد يذهب بالأمور نحو التصعيد.



وتحسبا من حدوث أي شيء، نشرت السلطات في النيجر قوات كبيرة في محيط القاعدة، ووضعت حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مدخلها.



ويسعى هؤلاء لتنظيم مسيرة مليونية السبت أمام القاعدة، في اليوم قبل الأخيرة من المهلة المحددة للقوات الفرنسية.