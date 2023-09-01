الآلاف يدخلون في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية في النيجر

Advertisement

دخل الآلاف في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية الرئيسية في ضواحي العاصمة النيجرية، نيامي، الجمعة، قبيل نهاية المهلة التي منحها المجلس العسكري الحاكم في البلاد لباريس لسحب قواتها.وقد بدأ بتجمّع المئات ثم ما لبثوا أن أصبح المتظاهرون بالآلاف، مشيرا إلى أنهم جاءوا من مناطق عدة في النيجر وليس من العاصمة فقط.وقال إن المتظاهرين رفعوا أعلام النيجر وروسيا واستمعوا إلى خطابات نارية من ناشطين مؤيدين للمجلس العسكري الحاكم.