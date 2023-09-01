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الآلاف يدخلون في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية في النيجر

Lebanon 24
01-09-2023 | 17:30
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دخل الآلاف في اعتصام مفتوح أمام القاعدة الفرنسية الرئيسية في ضواحي العاصمة النيجرية، نيامي، الجمعة، قبيل نهاية المهلة التي منحها المجلس العسكري الحاكم في البلاد لباريس لسحب قواتها.

وقد بدأ بتجمّع المئات ثم ما لبثوا أن أصبح المتظاهرون بالآلاف، مشيرا إلى أنهم جاءوا من مناطق عدة في النيجر وليس من العاصمة فقط.
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وقال إن المتظاهرين رفعوا أعلام النيجر وروسيا واستمعوا إلى خطابات نارية من ناشطين مؤيدين للمجلس العسكري الحاكم.
والشعارات التي رددها المتظاهرون تتركز على تأييد واضح للمجلس العسكري والخطوات التي يقوم بها.

وكان المطلب الأبرز في الخطابات أن ترحل فرنسا عن البلاد عسكرياً واقتصادياً.
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