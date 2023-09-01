صاروخ "سارمات" يستطيع تدمير بريطانيا خلال 6 دقائق

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أفادت وسائل إعلام غربية، بأنه يمكن لصاروخ "سارمات" الروسي أن يسقط العاصمة البريطانية في 6 دقائق.وجاء في تلك الوسائل: "صاروخ "سارمات" هو سلاح نووي وحشي قادر على حمل ما يصل إلى 15 رأسًا حربيًا، ويمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات فائقة الثقل أن تصل إلى بريطانيا في 6 دقائق فقط".وبحسب ماثيو دولي، كاتب في صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن هذا "السلاح النووي الوحشي" يصل مداه إلى 11 ألف ميل (نحو 18 ألف كيلومتر)، وهو ما يهدد أهدافا استراتيجية في أمريكا، مثل نيويورك أو واشنطن. وبرأيه، فإن روسيا نشرت "سارمات" كتحذير للغرب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهّب.