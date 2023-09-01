Advertisement

عربي-دولي

المعارك بين "العشائر" وقوّات "قسد" دخلت يومها السادس

Lebanon 24
01-09-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1103306-638292154560795434.jpeg
Doc-P-1103306-638292154560795434.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت المعارك الدائرة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد" يومها السادس، وسجّل اليوم السادس خسائر كبيرة في صفوف "قسد"، بالتوازي مع سيطرة العشائر العربية على المزيد من البلدات في ريف دير الزور شرقي سوريا.
Advertisement
واتسعت رقعة المعارك، مساء اليوم، إلى القرى التي يقطنها غالبية من أبناء قبيلة "العكيدات" في ريف المحافظة الشرقي، لا سيما تلك التي تعد مداخل رئيسية للقاعدة الأميركية اللاشرعية في حقل العمر "النفطي".
وأكدت مصادر أن مقاتلي العشائر العربية سيطروا على أحد أكبر الحواجز العسكرية لـ"قسد" على طريق قاعدة حقل العمر النفطي في بلدة الشحيل، فيما تشهد البلدة معارك شرسة بين عناصر "قسد" وقوات "العشائر العربية" للسيطرة على البلدة المتاخمة لحقل العمر.

ونجح أبناء العشائر العربية في السيطرة على بلدة ذيبان المحاذية لحقل العمر أكبر القواعد العسكرية الأميركية في دير الزور، وألحقت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات "قسد"، وتم تدمير عدد من سيارات "الهمر" وعربات "هامفي" وهي عربات أميركية الصنع، وحاولت "قسد" استعادة البلدة من أبناء العشائر باستخدام الطائرات المسيرة في قصف البلدة مما خلف خسائر بشرية في صفوف المدنيين وسقط أكثر من 8 أشخاص من أبناء البلدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:23 | 2023-09-01
23:19 | 2023-09-01
23:14 | 2023-09-01
23:13 | 2023-09-01
21:00 | 2023-09-01
20:30 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24