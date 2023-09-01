المعارك بين "العشائر" وقوّات "قسد" دخلت يومها السادس

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دخلت المعارك الدائرة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد" يومها السادس، وسجّل اليوم السادس خسائر كبيرة في صفوف "قسد"، بالتوازي مع سيطرة العشائر العربية على المزيد من البلدات في ريف دير الزور شرقي سوريا.واتسعت رقعة المعارك، مساء اليوم، إلى القرى التي يقطنها غالبية من أبناء قبيلة "العكيدات" في ريف المحافظة الشرقي، لا سيما تلك التي تعد مداخل رئيسية للقاعدة الأميركية اللاشرعية في حقل العمر "النفطي".وأكدت مصادر أن مقاتلي العشائر العربية سيطروا على أحد أكبر الحواجز العسكرية لـ"قسد" على طريق قاعدة حقل العمر النفطي في بلدة الشحيل، فيما تشهد البلدة معارك شرسة بين عناصر "قسد" وقوات "العشائر العربية" للسيطرة على البلدة المتاخمة لحقل العمر.ونجح أبناء العشائر العربية في السيطرة على بلدة ذيبان المحاذية لحقل العمر أكبر القواعد العسكرية الأميركية في دير الزور، وألحقت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات "قسد"، وتم تدمير عدد من سيارات "الهمر" وعربات "هامفي" وهي عربات أميركية الصنع، وحاولت "قسد" استعادة البلدة من أبناء العشائر باستخدام الطائرات المسيرة في قصف البلدة مما خلف خسائر بشرية في صفوف المدنيين وسقط أكثر من 8 أشخاص من أبناء البلدة.