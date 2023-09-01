Advertisement

عربي-دولي

موسكو تعلن تدمير 3 زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

Lebanon 24
01-09-2023 | 20:30
A-
A+
Doc-P-1103313-638292249713013013.jpg
Doc-P-1103313-638292249713013013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، اليوم السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.
وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر "تليغرام" أنّه "في 2 أيلول، عند نحو الساعة 2.20 بتوقيت موسكو (23.20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:23 | 2023-09-01
23:19 | 2023-09-01
23:14 | 2023-09-01
23:13 | 2023-09-01
21:00 | 2023-09-01
19:30 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24