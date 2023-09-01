موسكو تعلن تدمير 3 زوارق أوكرانيّة مسيّرة حاولت مهاجمة جسر القرم

أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، اليوم السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر "تليغرام" أنّه "في 2 أيلول، عند نحو الساعة 2.20 بتوقيت موسكو (23.20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

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