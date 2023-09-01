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عربي-دولي

الولايات المتحدة توافق على بيع بلغاريا مدرّعات بـ1.5 مليار دولار

Lebanon 24
01-09-2023 | 21:00
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أعلنت الولايات المتّحدة أمس الجمعة أنّها وافقت على بيع مدرّعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار، في صفقة ضخمة جديدة لتسليح دولة في أوروبا الشرقية عضو في حلف شمال الأطلسي في خضمّ الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّها أخطرت الكونغرس بأنّها وافقت على بيع بلغاريا 183 مدرّعة من طراز "سترايكر"، أكثر من نصفها ناقلات جند.
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