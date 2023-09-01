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عربي-دولي

وسط هتافات أنظار النظام السابق.. شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبيا (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2023 | 23:14
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في خطوة غريبة ، تفاجأ الليبيون، الجمعة، بظهور شبيه للرئيس الراحل معمر القذافي، وهو يتجوّل بين المدن، محتفلا بالذكرى 54 لثورة الفاتح من أيلول وسط هتافات أنصار النظام السابق.

ولفت شبيه القذافي الأنظار، بسبب الشبه الشديد بينه وبين الرئيس الراحل، من حيث مظهره وملابسه ولفة العمامة وشعره وكذلك ملامح وجهه وحركات يده.
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يلتقطون الصور معه
كما ظهر في مقاطع فيديو وهو بداخل سيارة يلوّح بيديه إلى الجماهير الحاضرة من أنصار النظام السابق الذين التفوا حوله وتجمعوا في الشوارع للاحتفال بذكرى الفاتح من أيلول، وكأن الجميع شعروا بأنهم أمام القذافي أو وكأنّ الزمن توقف، بينما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية معه.

ترافقه حراسة أمنية

ووضع شبيه القذافي الذي رافقته حراسة أمنية، إكليلا من الزهور على ضحايا ثورة 17 شباط في مدينة بني وليد، وسط هتافات محبّي القذافي وداعمي النظام السابق الذين ردّدوا " يحيا القائد.. يحيا الفاتح".

وشارك العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لشبيه القذافي، في خطوة تعكس استمرار تأثير الراحل معمر القذافي على عقول الناس وذلك بعد سنوات على مقتله.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
احتفالات واسعة
وأمس الجمعة، احتفل أنصار النظام السابق بذكرى مرور 54 عاما على "ثورة الفاتح من أيلول"، التي أوصلت الزعيم الراحل معمر القذافي إلى الحكم عام 1969، في الوقت الذي تعثّرت فيه العملية السياسية بالبلاد وتعطلّ المرور إلى مرحلة الانتخابات.(العربية)

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