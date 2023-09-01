وسط هتافات أنظار النظام السابق.. شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبيا (فيديو)

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في خطوة غريبة ، تفاجأ الليبيون، الجمعة، بظهور شبيه للرئيس الراحل معمر القذافي، وهو يتجوّل بين المدن، محتفلا بالذكرى 54 لثورة الفاتح من أيلول وسط هتافات أنصار النظام السابق.ولفت شبيه القذافي الأنظار، بسبب الشبه الشديد بينه وبين الرئيس الراحل، من حيث مظهره وملابسه ولفة العمامة وشعره وكذلك ملامح وجهه وحركات يده.يلتقطون الصور معهكما ظهر في مقاطع فيديو وهو بداخل سيارة يلوّح بيديه إلى الجماهير الحاضرة من أنصار النظام السابق الذين التفوا حوله وتجمعوا في الشوارع للاحتفال بذكرى الفاتح من أيلول، وكأن الجميع شعروا بأنهم أمام القذافي أو وكأنّ الزمن توقف، بينما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية معه.ترافقه حراسة أمنيةووضع شبيه القذافي الذي رافقته حراسة أمنية، إكليلا من الزهور على ضحايا ثورة 17 شباط في مدينة بني وليد، وسط هتافات محبّي القذافي وداعمي النظام السابق الذين ردّدوا " يحيا القائد.. يحيا الفاتح".وشارك العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لشبيه القذافي، في خطوة تعكس استمرار تأثير الراحل معمر القذافي على عقول الناس وذلك بعد سنوات على مقتله.لمشاهدة الفيديو