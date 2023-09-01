أنباء عن "مقتل قيادي في البوليساريو في غارة مغربية".. وواشنطن تؤكد دعمها للجهود الأممية

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوشوا هاريس، في زيارة لمحافظة تندوف الجزائرية "الدعم الكامل" للجهود الأممية في "التوصل إلى حل سياسي مشرف لشعب الصحراء الغربية"، تزامنا مع أنباء حول "غارة مغربية" تسببت بـ "مقتل قيادي في البوليساريو"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للجبهة.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة عبر إكس: "دعما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، زار مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوشوا هاريس، تندوف للتشاور مع مجموعة من أصحاب المصالح، من بينهم الأمين العام، إبراهيم غالي، وممثلين رفيعين من جبهة البوليساريو بالإضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركاء في المساعدات الإنسانية".





وأضافت الخارجية الأميركية في تغريدة مرافقة أن هاريس "أكد على أهمية الدعم الكامل والانخراط مع المبعوث الأممي الخاص، ستيفان دي ميستورا، وبروح تغلبها الواقعية والمساومة، بينما يكثف جهوده لتحقيق حل سياسي مشرف ودائم لشعب الصحراء الغربية".



وتزامنا مع زيارة المسؤول الأميركي، أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بأن قائدا عسكريا في جبهة البوليساريو، قتل الجمعة، مع أربعة مقاتلين صحراويين جراء قصف شنته "مسيرة مغربية"، بحسب ما نقلته فرانس برس.



وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أنه بتاريخ "اليوم 01 ايلول 2023، ارتقى شهيدا في ميدان الشرف عضو الأمانة الوطنيّة للجبهة، وقائد الناحية العسكريّة السادسة المقاتل أبا عالي حمودي رفقة أربعة من رفاقه الأبطال".





وعلى الأثر، أعلنت الجبهة الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من السبت.



وذكر موقع "Ecsaharaui" الإخباري الصحراوي من جهته أنه "في أعقاب معارك في منطقة المحبس، ردت القوات الجوية المغربية باستخدام مسيرتين من صنع إسرائيلي".



ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تأكيد من الجانب المغربي.



وفي نيسان من عام 2021، قتل مسؤول عسكري صحراوي آخر هو قائد "الدرك الوطني" الداه البندير في قصف شنته مسيرة في منطقة تفاريتي.



والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، "بوليساريو"، إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة. (الحرة)