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عربي-دولي

"بشكل غير مهني"... البنتاغون يكشف عدد المرات التي اقترب فيها الروس من مقاتلات التحالف

Lebanon 24
01-09-2023 | 23:29
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر اب الماضي". 

وذكرت الوزارة أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريا.
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وأضافت أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة" .

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي.

وجدد البنتاغون دعوة روسيا  إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.
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