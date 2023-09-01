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عربي-دولي
للمرة الأولى.. أميركا ترسل هذه الذخائر لأوكرانيا
Lebanon 24
01-09-2023
|
23:29
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كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز، وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل، أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.
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ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأميركية التي قال مصدر مطلع إن من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين الاثنين إن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار بحسب محتواها.
ذخيرة اليورانيوم المنضب
يستخدم اليورانيوم المنضب في الأسلحة لأنه يمكن أن يخترق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى.
تصبح القذائف التي تحتوي عليها أكثر حدة وتشتعل عند ملامستها للدروع.
وفقًا لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، لا يمكن اعتبار ذخيرة اليورانيوم المستنفد أسلحة نووية.
تقول البحوث إن اليورانيوم المستنفد لا يفي بالتعاريف القانونية للأسلحة النووية أو الإشعاعية أو السامة أو الكيماوية أو السامة أو الحارقة.(سكاي نيوز)
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