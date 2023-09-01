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عربي-دولي

تصريحات لماكرون تُثير الجدل.. يطمع في البقاء لفترة أطول داخل الإليزيه!

Lebanon 24
01-09-2023 | 23:42
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يطمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البقاء لفترة أطول داخل الإليزيه، فقد أثار الجدل بتصريحات سربها له المرشح السابق للرئاسة جان لوك ميلنشون، من اجتماع مغلق مع زعماء المعارضة الفرنسية.

فقد اعتبر ماكرون الذي لا يمكنه الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية في 2027 أن اقتصار عدد ولايات الرئاسة في فرنسا على اثنتين فقط هراء لعين، مخالفًا بذلك المنصوص عليه في الدستور الفرنسي.
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"هراء لعين"
وقال ماكرون إن عدم إمكانية إعادة انتخاب شخص ما هو "هراء لعين"، وهي كلمات أكدها أيضًا اثنان من المشاركين لوكالة الأنباء الفرنسية.

أصغر رئيس سابق

ووفق الدستور الفرنسي، لا يمكن انتخاب الرؤساء لأكثر من فترتين مدة كل منهما 5 أعوام، ما يعني أن ماكرون من المقرر أن يصبح أصغر رئيس سابق للبلاد، حيث يبلغ من العمر 49 عامًا فقط.

وتم انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية في عام 2022، بعد حملة رئاسية عنيفة أمام منافسيه وترجيحات باحتمالية خسارته بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.(العربية)

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