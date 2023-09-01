بشأن الملكية الثقافية... الولايات المتحدة توقع اتفاقا مع اليمن

وقعت الولايات المتحدة الأميركية واليمن على اتفاق ثنائي بشأن الملكية الثقافية من شأنه أن يجدد ويوسع نطاق الحمايات التي وضعت للملكية الثقافية اليمنية في العام 2020 على أساس طارئ، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

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ووقعت الاتفاق مساعدة وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية، لي ساترفيلد، والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ.



ويمثل التوقيع على هذا الاتفاق محطة بارزة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليمن وإطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل محاربة الاتجار بالملكية الثقافية وتشجيع التبادل الشرعي لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية.



ويبني هذا الاتفاق على التعاون الأميركي طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي اليمني من خلال مِنَح صندوق السفراء الأميركيين للمحافظة على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية، والتي بلغت إجمالي 550 ألف دولار وتراوحت بين ترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخططات القديمة.



ويبني إبرام هذا الاتفاق أيضا على دعم إدارة بايدن الحل المستدام للنزاع اليمني، وإعادة التأكيد على الدعم الأميركي للسيادة اليمنية، بحسب البيان. (الحرة)