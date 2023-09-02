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عربي-دولي

في ريف اللاذقية... 19 قتيلاً من قوات النظام بـ"عملية انغماسية"

Lebanon 24
02-09-2023 | 02:47
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قتل 19 شخصا باشتباكات بين قوات من النظام السوري ومقاتلين من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في ريف اللاذقية ورصدت إصابات، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

ورصد نشطاء المرصد "ارتفاع عدد القتلى من قوات النظام وهيئة تحرير الشام في عملية انغماسية للأخيرة على مواقع الأولى فى محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي إلى 19 قتيلا".
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وأوضح المرصد أن "القتلى هم 16 عنصرا من قوات النظام و3 من لواء معاوية بن أبي سفيان التابع لهيئة تحرير الشام".

وأكد إصابة "مقاتلين من الطرفين بينهم ناشط إعلامي" بجروح. (الحرة)
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