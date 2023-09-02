تتزايد التوقعات والشائعات حول صفقة التطبيع المحتملة للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، أهم حليفين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

Advertisement



وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، "لا تعترف المملكة العربية السعودية بإسرائيل كدولة كما وترفض القيام بذلك منذ أن أعلنت الأخيرة استقلالها في عام 1948. ولكن بعد عقود من التوتر، شهدت السنوات الأخيرة تعاونا منفصلا ولكنه متزايد بين البلدين، ويعود ذلك بسبب التخوف من التهديد الذي يشكله الخصم المشترك بين الطرفين، إيران. فهذا الأمر، جعل البلدين أقرب من حيث التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفقًا للعديد من التقارير واعترافات المسؤولين الإسرائيليين. كما وسمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها في السنوات الأخيرة، وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن المملكة تلقت مساعدة من شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية لدرء بعض الهجمات السيبرانية".



وتابعت الشبكة، "ساهم صعود الجهات الفاعلة غير الحكومية والتهديد الملحوظ الذي يشكله الإسلاميون السياسيون، خاصة في أعقاب الربيع العربي، في الشعور بالمصالح المشتركة بين دول الخليج وإسرائيل. ويوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "Wall Street Journal" الاميركية أن الرياض تعرض استئناف تمويلها للسلطة الفلسطينية من أجل الحصول على دعم زعيمها محمود عباس لإقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل".



ورأت الشبكة أن "الصفقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يمكن أن تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط بشكل كبير، لكن لا تزال هناك عوائق كبيرة في طريق التطبيع الرسمي، وهو هدف رئيسي للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والذي يحاول فريقه تحقيقه خلال ولايته الحالية. إحداهما هي قضية الدولة الفلسطينية، والأخرى هي مجموعة المطالب التي تطلبها المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالبة الولايات المتحدة بضمانات أمنية ودعم برنامجها النووي المدني. ومن غير المرجح أن ترغب إسرائيل، التي تقودها حاليًا الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها، في تلبية المطالب السعودية والمتعلقة بتقديم تنازلات للفلسطينيين".



وبحسب الشبكة، "قالت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، للشبكة: "أعتقد أن هناك أخيرًا الكثير من الزخم من جانب إدارة بايدن لدفع التطبيع إلى الأمام، ولكن هناك تحديات واضحة جدًا لن يكون من السهل التغلب عليها". وأضافت: "إن كنا سنشهد على حدوث أي تطور، فمن المرجح أن يتطلب مناقشات أوسع حول فلسطين، وفي ظل المناخ الحالي في إسرائيل، أعتقد أنه من المستحيل تحقيق ذلك".



وتابعت الشبكة، "تعد المملكة العربية السعودية موطنًا لأقدس الأماكن الإسلامية، مكة والمدينة، مما يمنحها دورًا حاسمًا في العالم الإسلامي حيث يتم الاهتمام بشدة بإقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أي نية لتقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين. وبحسب حسين إبيش، وهو باحث مقيم كبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، "إنه لأمر مثير للشك أن يكون هناك أي ائتلاف حاكم محتمل في الكنيست يكون جاهزًا وقادرًا وراغبًا في القيام بذلك، حتى لتأمين أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية في تاريخ البلاد".



وأضافت الشبكة، "تصنف الأمم المتحدة إسرائيل كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية، التي يظل احتلالها وضمها بعد حرب الأيام الستة عام 1967 انتهاكا للقانون الدولي. وقالت فاكيل، سواء كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يشعر بقناعة شخصية بمواصلة تقديم مطالب من إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين أم لا، فإن انعكاس جهوده في الشارع العربي مهم لقيادته. وأضافت: "التنازلات بشأن فلسطين ستكون مهمة أيضًا لمحمد بن سلمان، الذي لا تعتمد قيادته على التحول في المملكة العربية السعودية فحسب، بل على التمتع بنفوذ إقليمي ودولي أوسع".



السعودية تريد وعوداً عسكرية



وبحسب الشبكة، "التحدي الكبير الآخر هو ما تطلبه السعودية من واشنطن. وتريد الرياض ضمانة أمنية من الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات أو الهجمات المحتملة، كما تريد المزيد من الوصول إلى الأسلحة الأميركية المتقدمة وكذلك المساعدة في برنامج نووي مدني. ومن المرجح أن تواجه مثل هذه المطالب مقاومة من العديد من أعضاء الكونغرس، وخاصة الديمقراطيين اليساريين التقدميين والجمهوريين اليمينيين المتشددين الذين يريدون مشاركة أميركية أقل في الشؤون الخارجية. ولكن حتى لو تم استيفاء الضمانات الأمنية ومطالب الحصول على أسلحة أكثر تقدما، فمن المرجح أن يكون دعم الولايات المتحدة للبرنامج النووي السعودي أكثر صعوبة".



وتابعت الشبكة، "لا يريد السعوديون الالتزام باتفاقية المادة 123 التي أبرمتها الحكومة الأميركية، والتي يطلق عليها غالبًا "المعيار الذهبي" للشراكات النووية المدنية. وهذا يثير قلق العديد من المشرعين وخبراء منع الانتشار النووي، خاصة بالنظر إلى دور المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، التي دخلت الآن عامها الثامن. إن أي صفقة في هذا الشأن معقدة أيضًا بسبب حقيقة أن المملكة العربية السعودية لديها احتياطاتها الطبيعية من اليورانيوم وتنوي استخراجها بنفسها. وقال ريان بوهل، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "راني": "إذا تراجعت الرياض عن تلك المطالب، فأعتقد أن التطبيع يصبح أكثر احتمالاً بشكل كبير".



مسألة وقت؟