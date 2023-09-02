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عربي-دولي

بعد القمر... الهند تطلق قريبًا صاروخًا باتجاه الشمس

Lebanon 24
02-09-2023 | 03:06
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بعد نجاح هبوط الهند على سطح القمر بمركبة تشاندرايان-3، من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الهندية، السبت، صاروخا لدراسة الشمس.

ويهدف أول مسبار شمسي فضائي في الهند إلى دراسة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض.
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وأطلق على المسبار اسم "أديتيا-إل1"، المأخوذ من كلمة هندية تعني الشمس، ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ في الساعة 1150 صباحا (0620 بتوقيت جرينتش).

وتأتي البعثة الشمسية بعد تفوق الهند على روسيا أواخر الشهر الماضي لتصبح أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر. 

وبينما كان لدى روسيا مركبة أكثر قوة، فقد تفوقت مركبة تشاندرايان-3 الهندية على لونا-25 الروسية ونفذت هبوطا نموذجيا.

وتم تصميم المسبار "أديتيا-إل1" بحيث يتمكن من قطع مسافة تصل إلى نحو 1.5 مليون كيلومتر على مدى أربعة أشهر والوصول إلى ما يشبه ساحة انتظار في الفضاء حيث تميل الأشياء إلى البقاء في مكانها بسبب توازن قوى الجاذبية، الأمر الذي يقلل استهلاك المركبة الفضائية للوقود.

وتسمى هذه المناطق "نقاط لاجرانج"، والتي سميت على اسم عالم الرياضيات الإيطالي الفرنسي، جوزيف لوي لاجرانج.

وقال علماء من منظمة أبحاث الفضاء الهندية إنه من الممكن أن تساعد البيانات الواردة من البعثة على المدى الطويل في فهم تأثير الشمس على أنماط مناخ الأرض بشكل أفضل ومنشأ الرياح الشمسية، وهي تيار من الجسيمات التي تتدفق من الشمس عبر النظام الشمسي. (الحرة)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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