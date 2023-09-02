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عربي-دولي
الاشتباكات تتجدد في الخرطوم.. إليكم آخر التطورات في السودان
Lebanon 24
02-09-2023
|
03:25
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يتواصل الصراع الدائر منذ 5 أشهر في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها، محمد حمدان دقلو.
فقد تجددت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم كما سمع دوي انفجارات جنوبها.
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وأفاد مراسل العربية/الحدث اليوم السبت بأن قوات الجيش قصفت بالمدفعية أهدافا لقوات الدعم السريع وسط وشرقي أم درمان.
قطع الإمداد
وكانت العاصمة شهدت أمس أيضا اشتباكات عنيفة بين القوتين العسكريتين. ونشرت قوات العمل الخاص التابعة للجيش مقطعا مصورا أكدت أنه لتنفيذ عملية مداهمة نوعية بمنطقة أم درمان العسكرية مدينة المهندسين وحمد النيل غرب سلاح المهندسين.
علماً أن وتيرة المعارك بين الطرفين كانت تراجعت في مدينة أم درمان خلال اليومين الماضيين، بعد أن كثف الجيش عملياته العسكرية في مطلع أغسطس، خصوصا وسط المدينة، في محاولة للسيطرة على خط إمداد الدعم السريع لقواتها من غرب البلاد عبر أم درمان إلى بحري والخرطوم.
وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.
في حين حافظ الجيش، الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سيطرته على قواعده الرئيسية في العاصمة، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، وفق ما أفادت رويترز.(العربية)
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