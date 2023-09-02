Advertisement

عربي-دولي

الاشتباكات تتجدد في الخرطوم.. إليكم آخر التطورات في السودان

Lebanon 24
02-09-2023 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1103386-638292474990070854.png
Doc-P-1103386-638292474990070854.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتواصل الصراع الدائر منذ 5 أشهر في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها، محمد حمدان دقلو.

فقد تجددت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم كما سمع دوي انفجارات جنوبها.
Advertisement

وأفاد مراسل العربية/الحدث اليوم السبت بأن قوات الجيش قصفت بالمدفعية أهدافا لقوات الدعم السريع وسط وشرقي أم درمان.
قطع الإمداد

وكانت العاصمة شهدت أمس أيضا اشتباكات عنيفة بين القوتين العسكريتين. ونشرت قوات العمل الخاص التابعة للجيش مقطعا مصورا أكدت أنه لتنفيذ عملية مداهمة نوعية بمنطقة أم درمان العسكرية مدينة المهندسين وحمد النيل غرب سلاح المهندسين.

علماً أن وتيرة المعارك بين الطرفين كانت تراجعت في مدينة أم درمان خلال اليومين الماضيين، بعد أن كثف الجيش عملياته العسكرية في مطلع أغسطس، خصوصا وسط المدينة، في محاولة للسيطرة على خط إمداد الدعم السريع لقواتها من غرب البلاد عبر أم درمان إلى بحري والخرطوم.

وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

في حين حافظ الجيش، الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سيطرته على قواعده الرئيسية في العاصمة، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، وفق ما أفادت رويترز.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:08 | 2023-09-02
04:40 | 2023-09-02
04:32 | 2023-09-02
04:20 | 2023-09-02
04:03 | 2023-09-02
03:45 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24