بعد الحكم عليه بالسجن.. محامي ترامب يرفض اتهامه بالتدخل في الانتخابات

أفادت "سي أن أن" بأن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفض الاتهامات المنسوبة إليه بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا سنة 2020.





وأضافت القناة أن جولياني رفض المثول أمام القضاء للاستماع إلى الاتهامات التي ستصدر ضده في المحكمة الأسبوع القادم.

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ولم يعترف ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية كذلك، كما أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة الأسبوع القادم.



وتم "ترحيل" ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون مؤخرا، بعد الحكم عليه بالسجن والخروج بكفالة على ذمة التحقيق في قضايا أخرى تلاحقه. (RT)