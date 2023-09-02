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إقتصاد

روسيا تدخل قائمة أكبر مصدري القمح إلى البرازيل

Lebanon 24
02-09-2023 | 03:36
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أعلنت هيئة الإحصاء البرازيلية استيراد البلاد قمحا روسيّا بقيمة 5,108 مليون دولار خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، لتدخل روسيا بذلك قائمة أكبر موردي الحبوب إلى البرازيل. بحسب "روسيا اليوم".
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واستوردت البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من العام 380 ألف طن من القمح من روسيا بقيمة 108.5 مليون دولار، في حين لم تتم أي عمليات شراء في نفس الفترة من العام الماضي. 
 
ووفقا لنتائج الفترة من كانون الثاني إلى تموز، حلت روسيا لأول مرة بين أكبر خمسة مصدرين للحبوب إلى البرازيل، لتحتل المرتبة الرابعة.
 
وكانت الأرجنتين هي الرائدة التقليدية في توريد الحبوب إلى البرازيل، حيث باعتها مليوني طن من الحبوب مقابل 736.3 مليون دولار خلال سبعة أشهر من هذا العام.
 
وحلت في المركز الثاني  باراغواي التي استوردت منها البرازيل 886 ألف طن من الحبوب بقيمة 290 مليون دولار. 
 
وأصبحت الأوروغواي ثالث أكبر مورد للحبوب إلى البرازيل. (RT)

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