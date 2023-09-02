28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مفاجأة مُدوّية عن بايدن ورئيس أوكرانيا.. هذا ما حصل بينهما داخل "مكتب"!
Lebanon 24
02-09-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة تقريراً للصحفي مارتن بينغيلي، أشار فيه إلى كتاب جديد يكشف عن خلاف نشب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الأمريكي جو بايدن في أول لقاء بينهما في البيت الأبيض في أيلول 2021.
Advertisement
وتقول الصّحيفة في تقريرها إنَّ كتاباً جديداً طال انتظاره، يكشف أن زيلينسكي "قصف" أول اجتماع له في المكتب البيضاوي مع جو بايدن، حيث فشل الرجلان في إقامة علاقة ودية، بعد أن طلب الرئيس الأوكراني الانضمام إلى الناتو، فضلاً عن "تحليله السخيف" لديناميات التحالف، واصفاً الكتلة بأنها من بقايا الماضي ذات أهمية متضائلة، وهو الأمر الذي آثار غضب الرئيس الأميركي.
ويحملُ الكتاب عنوان: "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض تحت رئاسة جو بايدن والنضال من أجل مستقبل أميركا"، وقد كتب مؤلفه فرانكلين فوير عن إجتماع أيلول 2021 قائلاً: "أكثر المتعاطفين مع زيلينسكي في إدارة بايدن، اتفقوا على أن الرئيس الأوكراني قام بقصف الإجتماع مع نظيره الأميركي".
وأشار الكتاب إلى أن زيلينسكي الذي تمّ انتخابه في عام 2019 وتحت ضغط مستمر من روسيا، سعى منذ فترة طويلة إلى عقد اجتماع في البيت الأبيض، "وقد رفضه دونالد ترامب؛ لأنه رفض المساعدة في التنقيب عن معلومات قذرة عن منافسيه، بما في ذلك بايدن، وهي الجهود التي أدت إلى أول قضية ضد ترامب في الكونغرس".
ويزعم فوير أن زيلينسكي كان يعاني من "الاستياء المستمر من هذه الحادثة، وبدا أنه يلوم بايدن على الإذلال الذي تعرض له، وعلى الإحراج السياسي الذي تحمله".
ويقول المؤلف أيضاً إن زيلينسكي اعتبر بايدن ضعيفاً، لا سيما بسبب قراره في وقت سابق من العام 2021 بالتنازل عن العقوبات ضد شركة روسية تبني "نورد ستريم 2"، وهو خط أنابيب للغاز إلى ألمانيا. وفي الواقع، فإن هذه الخطوة دفعت زيلينسكي لاعتبارها بمثابة ضربٍ للمصالح الاقتصادية والأمنية الأوكرانية.
ويُظهر النص الرسمي لتصريحات بايدن وزيلينسكي للصحفيين قبل اجتماعهما في المكتب البيضاوي في 1 أيلول، إعلانات الاحترام المتبادل وأهداف السياسة. لكن وفقاً لفوير، فإنهُ وبمجرد أن بدأ الاجتماع بشكل صحيح، بدا زيلينسكي "غافلاً عن شكوك بايدن، وغير مدرك تقريباً عن عمد لقواعد بايدن الأخلاقية".
وكتب فوير أن بايدن توقع عبارات الامتنان للدعم الاميركي، لكن زيلينسكي "ملأ محادثاته بقائمة طويلة من المطالب"، أهمها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ويقول فوير إن "الرجل الأكبر سناً (بايدن)، حاول أن ينقل بعض الحكمة التي قد تخفف من حماسة الرجل الأصغر سناً (زيلينسكي)"، بما في ذلك الإشارة إلى أن الدعم الكافي لم يكن موجوداً آنذاك لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو.
وفي سياق كلامه، يكتب فوير: "لقد أدى إحباط زيلينسكي إلى إعاقة قدرته على المنطق، وبعد التوسل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بدأ يلقي محاضرة مفادها أن المنظمة هي في الواقع بقايا تاريخية ذات أهمية متضائلة، وأخبر بايدن أن فرنسا وألمانيا ستخرجان من الناتو"، وأضاف الكاتب: "لقد كان تحليلا سخيفا ومتناقضاً، وقد أغضب بايدن".
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
14:27 | 2023-09-01
01/09/2023 02:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
Lebanon 24
سعرها خيالي: سيارة مُذيعة "الجديد" حديث المواقع.. قيمتها أكثر من 500 ألف دولار! (صور)
02:12 | 2023-09-02
02/09/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد عن "إخراج القيد".. إليكم ما سيجري اعتباراً من 11 أيلول (صورة)
Lebanon 24
قرارٌ جديد عن "إخراج القيد".. إليكم ما سيجري اعتباراً من 11 أيلول (صورة)
14:43 | 2023-09-01
01/09/2023 02:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
04:38 | 2023-09-02
02/09/2023 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
Lebanon 24
الآن.. هذا ما يجري في مخيم عين الحلوة وصورة ترصدُ المشهد
15:23 | 2023-09-01
01/09/2023 03:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2023-09-02
دولة قريبة من لبنان تتصدّر دول العالم بعدد الصحفيين المفقودين.. من هي؟
13:29 | 2023-09-02
احتجاجات قرب قاعدة فرنسا في نيامي
13:02 | 2023-09-02
فرض حظر للتجوال في كركوك بعد تظاهرات
12:58 | 2023-09-02
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج
12:52 | 2023-09-02
صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما قصّتها؟
12:32 | 2023-09-02
زيلينسكي يتحدث عن حالة الهجوم المضاد على الروس
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
02/09/2023 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
02/09/2023 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
02/09/2023 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24