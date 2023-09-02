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عربي-دولي

آخرها في الغابون.. إليكم قائمة بانقلابات "غرب أفريقيا" خلال عامين فقط

Lebanon 24
02-09-2023 | 10:00
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شهدت منطقة غرب أفريقيا 6 انقلابات، في نحو عامين، إذ كانت المنطقة خلالها تشهد تراجعاً كبيراً للنفوذ الغربي وخصوصاً نفوذ فرنسا، التي كانت تستنزف ثروات المنطقة منذ عقود.
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وأعلن عسكريون في الغابون، في الـ 30 من آب الماضي، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس علي بونغو، ووضع حدّ للنظام الحالي في البلاد.
 
وفي ما يلي قائمة بإنقلابات غير إفريقيا خلال عامين:

1- مالي: 

- التاريخ: أيار 2021
- قاده العقيد عاصمي غوتا ضد الرئيس باه نداو

2- غينيا:

- التاريخ: أيلول 2021
- قاده العقيد مامادي دومبويا ضد الرئيس ألفا كوندي

3- بوركينا فاسو:

- التاريخ: كانون الثاني 2022 
- قاده العقيد بول هنري ضد الرئيس روك كابوري

4- غينيا بيساو (محاولة إنقلاب فاشلة)

- التاريخ: شباط 2022
- كان الإنقلاب ضد الرئيس عمر سيسكوكو

5- النيجر:

- التاريخ: تموز 2023
- قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني ضدّ الرئيس محمد بازوم

6- الغابون:

- التاريخ: آب 2023
- قادت الإنقلاب مجموعة من العسكريين ضد الرئيس علي بونغو.

(سبوتنيك)

 
 
 
 
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