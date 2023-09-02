البرهان: نرفض الإملاءات الخارجية

أعلن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة إعمار البلاد، مؤكداً رفضه للإملاءات الخارجية.

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وقال البرهان خلال زيارته ولاية كسلا اليوم، إن "الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل".واعتبر أن "الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا، تؤكد على الحاجة إلى وجود جيش محترف".