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سوريا.. إصابة مدير ناحية بتفجير سيارته في ريف دمشق

Lebanon 24
02-09-2023 | 06:32
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أصيب مدير ناحية سعسع في ريف دمشق بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارته في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدير ناحية سعسع الرائد محمد الأحمد انفجرت أثناء توجهه إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة بريف دمشق، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، مشيرة إلى أنه تم إسعافه على الفور إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج. (روسيا اليوم)         
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المصدر: روسيا اليوم
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