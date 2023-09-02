تحت عنوان: "تجنيد المرتزقة.. هل تستعد أوكرانيا لمعركة الشتاء المقبلة؟"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":

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كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام بعض الدول الغربية، ومن بينها إسبانيا، بتجنيد المرتزقة والفرق القتالية دعما لأوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا.وذكرت صحيفة "Pais" الإسبانية أن شركة من مدينة ليريدا الإسبانية تقوم بالتجنيد المفتوح للمرتزقة للقتال في أوكرانيا وتقدم لهم دورات تدريبية.من جانبه، قال السفير الروسي لدى إسبانيا، يوري كليمينكو، إن هذا الإعلان يعد انتهاكا صريحا للقانون الجنائي الإسباني.هجوم الربيع 2024وبحسب تقارير، تسمي الدول الغربية تجنيد المرتزقة ودفعهم لصفوف القتال ضد روسيا بعملية "الفوج الدولي التطوعي الذي يحارب لصالح أوكرانيا"، والذي تأسس منذ بداية الحرب ضد روسيا بالتعاون مع وزارة الدفاع الأوكرانية لانتقاء المرتزقة القادرين على حمل السلاح باحترافية وتنفيذ التكتيكات العسكرية واستخدام الطائرات من دون طيار.ويقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، إن بعض الأوساط الإعلامية والعسكرية باتت تتوقع وجود "هجوم ربيع وشيك" ضد روسيا تشارك فيه طائرات (إف 16)، لا سيما أن منح المقاتلات الأميركية من الجيل الرابع لأوكرانيا هي خطوة سياسية بامتياز لـ"تعلية حظوظ الرئيس فلوديمير زيلينسكي في الشارع الأوكراني ودعم موقف جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية التي باتت على الأبواب".وأضاف آصف ملحم، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن سلاح المرتزقة مرتبط أساسا بهجوم الربيع المقبل (2024)، و"يأتي ذلك فيما تمنع القوانين الارتزاق في كل من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا على السواء ويتم الأمر عبر وسطاء أو حلقات وصل (شركات خاصة)".ويرى الباحث في العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، يسري عبيد، أن استقدام مرتزقة من إسبانيا تحديدا يأتي كنوع من التحضير الغربي المستمر لمعركة الشتاء المقبلة.وقال يسري عبيد، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إسبانيا تتحرك على غرار دول غربية أخرى تقوم بعملية التجنيد للمرتزقة لصالح أوكرانيا، وقد تقوم مدريد بجلبهم من دول أخرى وليس شرطا أن يكونوا إسبانا، كنوع من انتفاء المسؤولية المباشرة عن التورط في دعم ظاهري ضد روسيا أو أعمال تنافى والقانون الدولي.وحول الدور الإسباني في تجنيد المرتزقة، أكد يسري عبيد على العديد من المعلومات الهامة، من بينها:الشركة الإسبانية الوحيدة التي تقوم بنجنيد المرتزقة في أوكرانيا G.O.A. Tactical Industries.رئيس الشركة المذكورة هو فرانسيسكو غالفان.تقوم مهمتها على "الفلترة" لانتقاء المحاربين القادرين على الحرب في أوكرانيا.الراتب الشهري المرصود من الشركة الإسبانية للمرتزق الواحد يتراوح ما بين 1800 و3400 يورو.تستهدف ضم عناصر مقاتلة لديها خبرة سنتين سواءً كانوا عسكريين أو شرطة أو قطاع خاص.مقر الشركة الإسبانية هي مدينة ليريدا في إقليم كاتالونيا وتقدم برامج تدريب لمن يرغب بالذهاب إلى أوكرانيا للعمل كمحارب.توفر دورة تدريبية بقيمة 700 يورو للأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في الحرب في أوكرانيا لمدة 5 أيام. (سكاي نيوز)