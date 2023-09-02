Advertisement

عربي-دولي

فيديو مروع ينتشر لمقتل امرأة حامل برصاص أحد عناصر الشرطة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
02-09-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1103450-638292618449497976.jpg
Doc-P-1103450-638292618449497976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت كاميرا الشرطة في ولاية أوهايو الأميركية لحظة إطلاق شرطي النار على امرأة حامل وقتلها.

ونشر قسم شرطة بلدة بليندون لقطات على "فيسبوك" تظهر مقتل امرأة تدعى تاكيا يونج وعمرها 21 عاما برصاص أحد عناصر الشرطة.

وقال شون والتون محامي عائلة يونج: بعد مشاهدة الفيديو يبدو أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على موكلتي، كما يظهر الفيديو مدى إساءة استخدام القوة والسلطة من قبل الشرطة.
 
Advertisement
وأصدر قائد شرطة بليندون بيانا حول الحادث الذي راح ضحيته كذلك جنين القتيلة، مطالبا مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو بالتحري في الحادث. (روسيا اليوم)
 
 

المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-09-02
07:00 | 2023-09-02
06:32 | 2023-09-02
06:00 | 2023-09-02
05:30 | 2023-09-02
05:08 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24