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عربي-دولي

أرقام مفاجئة.. وزن "بريكس" العسكري والاقتصادي بانضمام الأعضاء الجدد

Lebanon 24
02-09-2023 | 08:15
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بنيت مجموعة "بريكس" على مصطلح صاغه في الأصل الاقتصادي السابق في بنك غولدمان ساكس جيم أونيل لوصف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة الرئيسية، وقد استمرت المجموعة رغم الاختلافات العميقة في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها.
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وعقدت قمتها الأولى في عام 2009 بمشاركة 4 أعضاء ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي، وأطلقت مجموعة بريكس بنك التنمية الجديد في عام 2015.


وفي وقت سابق من الشهر الماضي تم الإعلان عن دعوة إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس ابتداء من الأول من كانون الثاني 2024.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف دول مجموعة "بريكس" إضافة للأعضاء الجدد على النطاق الاقتصادي والقوة العسكرية.
 
المصدر: سي ان ان
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