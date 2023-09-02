الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في الساعة 12:45 ظهرا تم إحباط هجوم إرهابي جديد بمسيرة استهدفت أراضي روسيا.وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي في منطقة مدينة غرايفورون في المقاطعة أسقطت مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود.وأضاف أنه لم تقع إصابات بشظايا المسيرة، وأن الأضرار اقتصرت على تحطم زجاج النوافذ في أحد المنازل بقرية غولوفتشينو بالمقاطعة.وأفاد غلادكوف بمقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين نتيجة قصف صاروخي لقرية أورازوفو بالمقاطعة. (روسيا اليوم)