فيديوهات سرية للغاية.. شاهدوا ما نشره البنتاغون عن الأجسام الطائرة المجهولة

كشفت وزارة الدفاع الأميركية النقاب عن موقع على الإنترنت لتبادل المعلومات التي رفعت عنها السرية حول الظواهر الجوية غير المحددة، ونشرت فيديوهات سرية للغاية.

وسيسلط الموقع، الذي يوصف بأنه "مركز شامل" للسجلات المتاحة للجمهور حول الأجسام الطائرة المجهولة، الضوء على عمل مكتب أنشأه الكونغرس العام الماضي لتنسيق الجهود عبر الوكالات الفيدرالية لكشف وتحديد ما يفعله البنتاغون.

وقال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، في مؤتمر صحفي الخميس إن "نشر الموقع هو الخطوة التالية في هذه العملية، من حيث ضمان حصول الجمهور على معلومات ونظرة ثاقبة حول الظواهر الشاذة غير المحددة أو UAPs"، مضيفاً أن "ما ترونه اليوم هو ما تم رفع السرية عنه حتى الآن".

وفي الوقت الحالي، يتضمن الموقع عددا قليلا من مقاطع الفيديو، بعضها مصنف على أنه "لم يتم حلها" أو "غير مصنف".