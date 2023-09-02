فضيحة فساد تلاحق رجل أعمال مهم.. يملك قناة تلفزيونية وما علاقة زيلينسكي؟

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في إطار حملة مكافحة الفساد المكثفة التي يشنها الرئيس الأوكراني، كشف جهاز الأمن، اليوم السبت، أن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي الذي يملك قناة تلفزيونية عمل بها زيلينسكي عندما كان ممثلاً، مشتبه فيه بقضية احتيال وغسل أموال.وأوضح جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تليغرام "تأكد أنه في الفترة من 2013 إلى 2020، أضفى إيهور كولومويسكي صفة قانونية على أكثر من نصف مليار هريفنا (14 مليون دولار) من خلال سحبهم إلى الخارج واستخدام البنية التحتية لبنوك له سيطرة عليها".فيما نشر الجهاز صوراً لمجموعة محققين عند باب منزل كولومويسكي وظهر رجل الأعمال وهو يتسلم وثائق ويوقعها، بحسب وكالة "رويترز".