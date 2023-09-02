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عربي-دولي

فضيحة فساد تلاحق رجل أعمال مهم.. يملك قناة تلفزيونية وما علاقة زيلينسكي؟

Lebanon 24
02-09-2023 | 10:15
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في إطار حملة مكافحة الفساد المكثفة التي يشنها الرئيس الأوكراني، كشف جهاز الأمن، اليوم السبت، أن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي الذي يملك قناة تلفزيونية عمل بها زيلينسكي عندما كان ممثلاً، مشتبه فيه بقضية احتيال وغسل أموال.
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وأوضح جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تليغرام "تأكد أنه في الفترة من 2013 إلى 2020، أضفى إيهور كولومويسكي صفة قانونية على أكثر من نصف مليار هريفنا (14 مليون دولار) من خلال سحبهم إلى الخارج واستخدام البنية التحتية لبنوك له سيطرة عليها".

فيما نشر الجهاز صوراً لمجموعة محققين عند باب منزل كولومويسكي وظهر رجل الأعمال وهو يتسلم وثائق ويوقعها، بحسب وكالة "رويترز".
 


حملة ضد الفساد
وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد من الأولويات، وصار كولومويسكي الذي يعد أحد أثرى أثرياء أوكرانيا أبرز شخصية تستهدفها حملة زيلينسكي.

في حين ينفي زيلينسكي وجود علاقات شخصية له مع كولومويسكي. وكان زيلينسكي قد سطع نجمه بصفته ممثلا كوميديا وأدى دور رئيس للبلاد في مسلسل أذاعته قناة تلفزيونية مملوكة لرجل الأعمال.

يذكر أن كولومويسكي هو مالك سابق للبنك الأوكراني "بريفات بنك" الذي تم تأميمه أواخر 2016 في إطار حملة تطهير كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.


وزعمت السلطات الأميركية أيضا أن كولومويسكي وأحد شركائه أجريا عملية غسل لأموال مسروقة عبر الولايات المتحدة. وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات. (العربية) 
المصدر: العربية
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