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قادة الانقلاب في الغابون يعيدون فتح الحدود

Lebanon 24
02-09-2023 | 12:11
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أعلن قادة الانقلاب العسكري في الغابون، السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من اليوم.

وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "نظراً لحرصنا على احترام سيادة القانون، وعلى العلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع دول العالم، ولتعزيز استمرارية الدولة ولإظهار إرادتنا القوية في الوفاء بالتزاماتنا الدولية، فإننا نقرر بشكل فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية اعتباراً من السبت".
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وكان كبار ضباط الجيش في الغابون أعلنوا الانقلاب على السلطة، فجر الأربعاء، بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بفترة رئاسة ثالثة بفارق كبير في الأصوات، وأغلقوا حدود البلاد بشكل كامل.
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