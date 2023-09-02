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الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج

Lebanon 24
02-09-2023 | 12:58
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ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج، وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية السبت.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان الساحلية، مجتبى قهرماني قوله "عثر على أكثر من 50 ألف ليتر من الوقود المهرب".
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واشار المسؤول الإيراني إلى اعتقال 4 اشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد عن 50 الف ليتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها.
 
ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية.

ولفت قهرماني إلى أنه سيتم بعد الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة، تحديد العقوبات والغرامة اللازمة، وأيضا مصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة "الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية".
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