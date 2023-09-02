الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج

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ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج، وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية السبت.ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان الساحلية، مجتبى قهرماني قوله "عثر على أكثر من 50 ألف ليتر من الوقود المهرب".واشار المسؤول الإيراني إلى اعتقال 4 اشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد عن 50 الف ليتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها.