فرض حظر للتجوال في كركوك بعد تظاهرات

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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، فرض حظر للتجوال في محافظة كركوك شمالي البلاد، وفرض سلطة القانون ضد من أسماهم بـ"مثيري الشغب"، وذلك بعد خروج تظاهرات في المدينة.وقال السوداني في بيان، إنه على الأجهزة الأمنية "أن تكون حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك، ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".وشهدت كركوك خروج تظاهرات مطالبة بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن شخصاً لقي حتفه وأصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال هذه التظاهرات.