احتجاجات قرب قاعدة فرنسا في نيامي

في جرعة جديدة من التوتر والغضب تجاه باريس، تظاهر الآلاف مجدداً، السبت، في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو.



ونُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة "ام62"، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وفق فرانس برس.

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وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا.



ففي 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي بالنيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.



وتتضمن جميع الاتفاقات مهلاً مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهراً، حسب العسكريين.