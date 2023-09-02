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عربي-دولي
الرئيس العراقي يدعو إلى الامتناع عن استخدام القوة في كركوك
Lebanon 24
02-09-2023
|
16:23
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دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال لطيف، يوم السبت، جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات "المؤسفة" في مدينة كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة.
في بيان، قال الرئيس العراقي: "نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك. وفيما نؤكد دائماً حرصنا الشديد على أن يعم السلام في كل انحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى".
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وشدد على "ضرورة الركون إلى الحوار البنّاء كوسيلة لابد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بكافة أطيافه، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي".
ودعى لطيف الحكومة الاتحادية والقوات الامنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل.
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