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عربي-دولي

قتيلان في تظاهرات كركوك.. والشرطة تتوعد حاملي السلاح

Lebanon 24
02-09-2023 | 16:47
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أكدت قيادة شرطة كركوك اليوم السبت أنها لن تسمح "لأي جهة بزعزعة" أمن المدينة، بعد مقتل اثنين وإصابة آخرين في اضطرابات بالمدينة الواقعة بشمال العراق.
وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح"، وشددت على أن قوات الأمن "تقف في صفوف أبناء المدينة على حد سواء لحمايتهم".
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كما شددت على أنها "تعمل بمهنية وتحمي كافة أبناء المدينة بدون تميز"، مشيرة إلى تواجد كافة القوات في مناطق المسؤولية لحماية المتظاهرين وأن "ما فعله بعض المندسين لا يمثل التعايش السلمي بين أبناء المدينة".
وكان إعلام كردي ذكر في وقت سابق اليوم أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب آخرون إثر إطلاق النار على متظاهرين في كركوك طالبوا بإعادة فتح طريق رئيسي يربط المحافظة بأربيل.
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