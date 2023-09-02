إيران تتسلم طائرة "ياك 130" الروسية

وصلت طائرة تدريب قتالية روسية الصنع من طراز "ياك-130" إلى إيران وانضمت للقوات الجوية الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، السبت.



وجاء في تقرير "إسنا" أن طائرة التدريب القتالي المتقدمة قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية للطيارين لتعلم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع، حسب أسوشييتد برس.

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بدورها، نشرت وكالة أنباء "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري، فيديو يوثق تسليم طائرة "ياك-130" للقوات الجوية الإيرانية.



كما كتبت: "ياك-130 هي طائرة تدريب قتالية متقدمة صممت وأنتجت من قبل شركة ياكولوف الروسية، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعلم الطيران مع مقاتلات الجيل الرابع"، مضيفة أنه "تم تصميم هذه الطائرة لتحل محل طائرة التدريب L-39 وذلك بناء على طلب من الجيش الروسي، وتوفر إمكانية الطيران بطائرات الجيل 4++ من قبيل سوخوي 35 وطائرات الجيل الخامس مثل سوخوي 57".



تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات أثارت مرة أخرى موضوع شراء إيران مقاتلات "سوخوي 35"، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة والدول الغربية.



إيران وسوخوي 35

وفي آذار الماضي، أشار رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات في روسيا، روسلان بوخوف، لمجلة "أرميسكي ستاندارت"، إلى أن "إيران تواجه العقوبات الغربية على مدى ما يزيد عن 40 عاماً. ووفقاً لما جاء في قرار مجلس الأمن الأممي تم رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة العادية الكلاسيكية لطهران، لذلك ليس هناك شيء يمكن أن يمنع إيران من عقد تلك الصفقة"، وفق "روسيا اليوم".



كما أضاف أن "طهران اختارت أحدث طائرة وهي "سو-35"، الأمر الذي سيزيد بالطبع من قدرة سلاح الجو الإيراني".