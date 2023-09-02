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استئناف المرور على جسر القرم بعد تعليقه موقتاً

Lebanon 24
02-09-2023 | 23:30
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أعلنت الشركة المشغلة لجسر القرم والمعينة من جانب روسيا على تطبيق تيليغرام، أن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم بعد توقف قصير، بينما لم تذكر الإدارة المحلية سبب تعليق المرور.
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وكان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، في عام 2014، في خطوة نددت بها الكثير من حكومات الغرب ووصفتها بأنها غير قانونية.
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