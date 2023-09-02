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عربي-دولي

زيلينسكي يعلن مرور سفينتين عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود

Lebanon 24
02-09-2023 | 23:45
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن "موقت" في البحر الأسود، تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة في تموز.

وكتب زيلينسكي على موقع "أكس": "مرت سفينتان بنجاح عبر ممر الحبوب المؤقت الخاص بنا"، ولم يحدد هوية السفينتين، ولم يذكر متى أكملتا مرورهما.
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وقال مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، إن سفينتين اجتازا الممر مما يرفع عدد السفن التي مرت عبره إلى أربعة.
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