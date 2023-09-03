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أوكرانيا تكشف تفاصيل هجوم روسي على موانئ أوديسا

Lebanon 24
03-09-2023 | 01:20
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أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوماً بالطائرات المسيرة استهدف البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا.

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن سلاح الجو نجح في تدمير 22 مسيرة روسية من أصل 25 مسيرة استهدفت منطقة أوديسا.
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وبينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن مدنيين اثنين أصيبا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية للميناء في المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، أنه تم تسجيل 3 انفجارات على الأقل في أوديسا.

وأشارت توقعات إلى أن طائرات "غيران-2" الروسية المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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