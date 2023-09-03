Advertisement

عربي-دولي

إخلاء محطة قطارات روسية بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة

Lebanon 24
03-09-2023 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1103590-638293265734676691.jpg
Doc-P-1103590-638293265734676691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية بأنه تمّ إخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "تجري عملية إخلاء للمواطنين في محطة كييفسكي للسكة الحديدية".
Advertisement

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس" إنه "كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو، وجرت عملية الإخلاء لأغراض أمنية".

وفي المعلومات أن المختصّين وصلوا إلى المحطة على الفور وباشروا على فحص المعلومات.

في وقت لاحق، أكدت خدمات الطوارئ، أن الخبراء لم يعثروا على أي مواد متفجرة أو قنابل أثناء تفتيش محطة "كييفسكي".

وتعد محطة " كييفسكي" إحدى محطات السكك الحديدية التسعة في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-09-03
03:01 | 2023-09-03
01:20 | 2023-09-03
00:56 | 2023-09-03
23:45 | 2023-09-02
23:41 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24