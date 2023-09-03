إخلاء محطة قطارات روسية بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة

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أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية بأنه تمّ إخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "تجري عملية إخلاء للمواطنين في محطة كييفسكي للسكة الحديدية".وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس" إنه "كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو، وجرت عملية الإخلاء لأغراض أمنية".وفي المعلومات أن المختصّين وصلوا إلى المحطة على الفور وباشروا على فحص المعلومات.في وقت لاحق، أكدت خدمات الطوارئ، أن الخبراء لم يعثروا على أي مواد متفجرة أو قنابل أثناء تفتيش محطة "كييفسكي".وتعد محطة " كييفسكي" إحدى محطات السكك الحديدية التسعة في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".