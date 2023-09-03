مشهد مروّع.. سرق سيارة وسحل فتاةً أكثر من نصف كيلومتر! (فيديو)

ألقت قوة أمنيّة من البحث الجنائي الأردني القبض على سارق، تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.



وتابع أنّه عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام، فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها، وعند محاولة الفتاة الخروج من السيارة، واصل مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة. فقام بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح. (العربية)

السلطات الأردنية تضبط سارق سيارة فتاة بعد سحـ.ـلها في منطقة الدوار السابع بالعاصمة عمان



السارق، بحسب الأمن العام الأردني، كان يحاول الفرار من الموقع بالسيارة بعد فشله في سرقة منزل بسبب تنبه سيدة#إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/qja1yqbQ8u — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) September 2, 2023 Advertisement