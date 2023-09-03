مشهد مروّع.. سرق سيارة وسحل فتاةً أكثر من نصف كيلومتر! (فيديو)

السلطات الأردنية تضبط سارق سيارة فتاة بعد سحـ.ـلها في منطقة الدوار السابع بالعاصمة عمان
السارق، بحسب الأمن العام الأردني، كان يحاول الفرار من الموقع بالسيارة بعد فشله في سرقة منزل بسبب تنبه سيدة#إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/qja1yqbQ8u
— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) September 2, 2023
السلطات الأردنية تضبط سارق سيارة فتاة بعد سحـ.ـلها في منطقة الدوار السابع بالعاصمة عمان
السارق، بحسب الأمن العام الأردني، كان يحاول الفرار من الموقع بالسيارة بعد فشله في سرقة منزل بسبب تنبه سيدة#إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/qja1yqbQ8u