إنقاذ رضيعة بقيت 4 ساعات تحت أنقاض مبنى!

Advertisement

نجحت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية، في إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار مبنى في ولاية عنابة بالشرق الجزائري.ووفق ما أعلنته الحماية المدنية، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.يذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت كحصيلة أولية إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل مبنى في ولاية عنابة. (العربية)