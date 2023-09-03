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إنقاذ رضيعة بقيت 4 ساعات تحت أنقاض مبنى!

Lebanon 24
03-09-2023 | 08:00
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نجحت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية، في إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار مبنى في ولاية عنابة بالشرق الجزائري.

ووفق ما أعلنته الحماية المدنية، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

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يذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت كحصيلة أولية إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل مبنى في ولاية عنابة. (العربية)
 

 

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