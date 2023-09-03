ظهور جسم أخضر متوهج في السماء... شاهدوا هذا الفيديو من تركيا

Türkiye'de Görülen Meteor
2 Eylül tarihinde Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Malatya gibi birçok ilde görülen göktaşının atmosfere giriş anı kameralara yansıdı. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla meteor yere düşmeden atmosferik basınç etkisiyle yanarak buharlaştığı düşünülüyor. pic.twitter.com/boN0CnUrP4
— Asteria Space (@asteriasspace) September 2, 2023
Türkiye'de Görülen Meteor
2 Eylül tarihinde Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Malatya gibi birçok ilde görülen göktaşının atmosfere giriş anı kameralara yansıdı. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla meteor yere düşmeden atmosferik basınç etkisiyle yanarak buharlaştığı düşünülüyor. pic.twitter.com/boN0CnUrP4